Місцезнаходження спорангіїв у плауна

Биология
Місцезнаходження спорангіїв у плауна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пазухах листьев находятся желтые спорангии с мелкими, гладкими спорами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составить задачу по решению 3 умножить на 5 равно 15 литров
Ответить
Алгебра
1)tg(х/3+п/4)=-корень из 3 2) tg(x-п/6)=0
Ответить
Математика
Если в данном числе перенести запятую через одну цифру вправо и сложить с данным числом, то получится 40,92 . Найдите данное число. Я была бы рад...
Ответить
Русский язык
Помогите выпиши из текста предложение по схеме миша с гришей играют в шашки. саш?? и алеша расставляют шахматы. а шалун-котенок им мешает.
Ответить
Математика
Помогите с: Найдите значение выражения: д) 2.5²*1000 е) 0.6²+ 0.8²-0.2³
Ответить