Місцезнаходження спорангіїв у плауна
Биология
Місцезнаходження спорангіїв у плауна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пазухах листьев находятся желтые спорангии с мелкими, гладкими спорами
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