Помогите, пожалуйста, решить тест по истории Беларуси)))

История
Помогите, пожалуйста, решить тест по истории Беларуси)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРАВИЛЬНЫЙ ответ 1 продналог, червонец,свобода торговли,кооперация. 2 б )1921 году на 10 съезде ВКП(б) 3 Сущность НЭПа в с/х:  -замена продразвёрстки продналогом -право свободно распоряжаться своей продукцией,после выплаты налогов. -свобода выборов форм землепользования -аренда земли и использование наёмной рабочей силы (с условием что сам наниматель работает) 4 в) была свёрнута 5 в) 6 в) 7 а) тяжёлой промышленности 8 б)1928-1932 9 Связь заключается в том,что средства на индустриализацию брались из коллективизации(в первую очередь колхозники работали за трудодни и зарплату не получали,заниженны закупочные цены на сельхозпродукция ...) 10 раскулачивание,МТС ( машино-тракторные станции),стахановское движение(стахановцев в с/х было мало),"двадцатипятитысячники"
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