Вставьте суффикс щик или чик. 1.переводить барабанить рассказывать докладывать пилить переплетать смазывать. 2. Компьютер стекло камень буфет мороженое паркет фонарь.
Русский язык
Вставьте суффикс щик или чик. 1.переводить барабанить рассказывать докладывать пилить переплетать смазывать. 2. Компьютер стекло камень буфет мороженое паркет фонарь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Переводчик , барабанщик , рассказчик , докладчик, пильщик,переплетчик , (смазывальщик) , 2.Компьютерщик , стекольщик, каменщик,буфетчик, мороженщик , паркетчик, фонарьщик
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