В каком случае масса пластинки будет уменьшаться?
Химия
В каком случае масса пластинки будет уменьшаться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если при реакции на пластинку сядет метал у которого молярная масса меньше чем масса металл из которого состоит пластинка
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