СРОООЧНООО! Даю 34 балла за ответ на вопрос Цыгане на территории Гродно в 14-15 веках? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

История

СРОООЧНООО! Даю 34 балла за ответ на вопрос Цыгане на территории Гродно в 14-15 веках? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Автор: Гость