СРОООЧНООО! Даю 34 балла за ответ на вопрос Цыгане на территории Гродно в 14-15 веках? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

История
СРОООЧНООО! Даю 34 балла за ответ на вопрос Цыгане на территории Гродно в 14-15 веках? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цыгане пришли с далёкой страны, начали обманывать, гадать...так было и в стране Гродно
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