Номер 4, срочно прошу. и пожалуйста выполнить все задния прошууу
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Номер 4, срочно прошу. и пожалуйста выполнить все задния прошууу
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Гость:
Эм, в пункте Г, ярко выражены указательные местоимения,ж.р, ответила коротко, думаю додумаешь, рада если помогла)
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