Однокореные слова другого склонения в том числе и падеже на брошь около постели п?? колыбельке о медали в бутыле о ночи на снегу
Русский язык
Однокореные слова другого склонения в том числе и падеже на брошь около постели п?? колыбельке о медали в бутыле о ночи на снегу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На брошь3скл- на брошку В.п.1скл около постели3скл-около постелькиР.п.1скл по колыбельке1скл-по колыбели-Д.п.3скл о медали3скл- о медальке П.п.1скл в бутыле2скл-в бутылке П.п.1скл о ночи3скл- о ночке П.п.1скл на снегу 2скл- на снежинке П.п.1скл
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