Искусство древней руси кратко По музыки

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Искусство древней руси кратко По музыки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древней Руси люди имели много занятий. Вопервых было много традиций. Каждый праздник отмечался по разному.Развлечения были необычный. Одним из привычных занятий был хор. В основном этим занимались женщины. Мужчины-же делали более слодную работу--устраивали соревнования на силу и кулачные бои . Из бытовых дел женщины были хозяйками . Тоисть-готовили, мыли , убирали, шили. Мужчины рубили дрова, а некоторые даже строили дома. На Руси в древности всё было очень занято и сложно. Удачи=)
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