Искусство древней руси кратко По музыки

Гость: Гость:

В древней Руси люди имели много занятий. Вопервых было много традиций. Каждый праздник отмечался по разному.Развлечения были необычный. Одним из привычных занятий был хор. В основном этим занимались женщины. Мужчины-же делали более слодную работу--устраивали соревнования на силу и кулачные бои . Из бытовых дел женщины были хозяйками . Тоисть-готовили, мыли , убирали, шили. Мужчины рубили дрова, а некоторые даже строили дома. На Руси в древности всё было очень занято и сложно. Удачи=)