Подчеокни окончания имён прилагательных мужского рода запиши свои примеры

Русский язык
Подчеокни окончания имён прилагательных мужского рода запиши свои примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый, отважный, милый, смелый, клёвый, привлекательный () и т.д. ЫЙ — это окончание
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