Подчеокни окончания имён прилагательных мужского рода запиши свои примеры
Русский язык
Подчеокни окончания имён прилагательных мужского рода запиши свои примеры
Ответ(ы) на вопрос:
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Красивый, отважный, милый, смелый, клёвый, привлекательный () и т.д. ЫЙ — это окончание
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