Проскланять по падежам. Подруга,волк ,брошь.
Русский язык
Проскланять по падежам. Подруга,волк ,брошь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.И.п.Подруга Р.п. Подруги Д.п. Подруге В.п. Подругу Т.п. Подругой П.п. О подруге
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