Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 4см вычисли его пиримтр сколько клеток состовляет площадь этого прямоугольника сколько это квадратных сантиметрах

Математика

Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 4см вычисли его пиримтр сколько клеток состовляет площадь этого прямоугольника сколько это квадратных сантиметрах

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