Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 4см вычисли его пиримтр сколько клеток состовляет площадь этого прямоугольника сколько это квадратных сантиметрах
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 4см вычисли его пиримтр сколько клеток состовляет площадь этого прямоугольника сколько это квадратных сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр = (6 + 4) 2 = 10 * 2 = 20 см периметр Площадь = 6 * 4 = 24 кв.см клеток в площади 24 * 4 = 96 клеток
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