Почему дельфины касатки сопровождали корабли

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Дельфины часто провожают корабли в открытое море. Вдруг в разных местах, словно по неслышному сигналу, они парами, тройками и целыми группами выпрыгивают на метр-два из воды. Описав плавную дугу, дельфины врезаются в воду, чтобы через секунду снова взметнуться вверх. Их блестящие тела поражают идеально обтекаемой формой - формой капли или торпеды. Морда вытянута в узкий клюв, ноздри слиты в одно "дыхало", из которого животное может выпускать фонтан брызг высотой 1-1,5 м. Дельфины могут часто плавать со скоростью 45-50 км в час. Самый быстроходный - дельфин белобочка (длина его тела от 1,5 до 2,6 м) . Он водится в Черном Море. Встречаются здесь так же и афалина - длиной до 3 м.