Почему Европейские страны сумели подчинить остальной мир в 19 в веке?
История
Почему Европейские страны сумели подчинить остальной мир в 19 в веке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
XIX век стал веком промышленной революции. Европа успешно перешла от мануфактурного производства к машинному. Промышленные сдвиги, начавшиеся в Великобритании в 80-х годах XVIII столетия, к 30-м годам XIX века охватили европейские страны.
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