Почему государство заботится о семье? Приведите примеры такой заботы.
Обществознание
Почему государство заботится о семье? Приведите примеры такой заботы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы был естественный прирост иначе в стране повыситмы смертность т.е. будет умирать больше чем рождаться. например в РФ материнский капитал
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