Почему кольчатые черви способны к регенерации,а круглые черви нет?

Биология
Почему кольчатые черви способны к регенерации,а круглые черви нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоские черви – это животные с двусторонней симметрией тела. Тело сплюснуто в спинно-брюшном направлении, поэтому внешне они похожи на лист, пластинку или ленту. Значительная часть плоских червей – это свободноживущие обитатели морских и пресных водоемов, влажных почв, но есть и большое количество паразитических форм. Все плоские черви – трехслойные животные. У них имеется кожно-мускульный мешок, который образует покров и мускулатуру тела. Появляются выделительная и пищеварительная системы. Нервная система состоит из двух нервных узлов и нервных стволов. У свободноживущих червей есть глаза и осязательные лопасти.  Все плоские черви – гермафродиты, откладывают яйца в кокон. Плоских червей подразделяют на ресничных, ленточных и сосальщиков.
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