Вычислите 7/12-8/15 7/15-8/25 25/39-15/26 7/45-7/60
Математика
Вычислите 7/12-8/15 7/15-8/25 25/39-15/26 7/45-7/60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/12-8/15=105/180-96/180=9/180=1/207/15-8/25=175/375-120/375=55/37525/39-15/26=650/1014-585/1014=65/1014 7/45-7/60=420/2700-315/2700=105/2700
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