Синтаксический разбор предложения мы в ходим в лес пробираемся среди густых заро??лей

Русский язык
Синтаксический разбор предложения мы в ходим в лес пробираемся среди густых заро??лей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы (местоимение, подлежащее) входим (глагол, сказуемое) в (предлог) лес (существительное, (в лес-обстоятельство место), пробираемся (глагол, сказуемое) сквозь (обстоятельство место) густые (прилагательное, определение) заросли (существительное, дополнение) Это предложение- сложное, повествовательное, невосклицательное, двусоставное, распростроненное, полное.
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