Вычеслите пж я незнаю как 5 1/4*70/105
Математика
Вычеслите пж я незнаю как 5 1/4*70/105
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21/4*70/105=1/2*35/5=1/2*7=7/2=3,5
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