Ребят, есть задание, какие газеты издаются именно в Подмосковье и Сергиев Посаде и немного информации о них.
Обществознание
Ребят, есть задание, какие газеты издаются именно в Подмосковье и Сергиев Посаде и немного информации о них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спас там вроде о христиастве и про посты и празники
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