Ребят, есть задание, какие газеты издаются именно в Подмосковье и Сергиев Посаде и немного информации о них.

Обществознание

Ребят, есть задание, какие газеты издаются именно в Подмосковье и Сергиев Посаде и немного информации о них.

Автор: Гость