Русский язык 3 задание
Русский язык
Русский язык 3 задание
Ответ(ы) на вопрос:
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1) В следствии 2) В течение 3) За счёт, усиленного, повышенной 4) Высыхает, сначала, появляющимся, растущие, растения 5) Несмотря, количество, растения, недостатка 6) По причине, неразумного, весной 7) Превращаются, как бы, не задерживаясь 8) Весенних, зависит
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