Выполните действия: а)(c²-3a)(3a+c) б)(3x+x³)² в)(3-k)²(k+3)²
Алгебра
Выполните действия: а)(c²-3a)(3a+c) б)(3x+x³)² в)(3-k)²(k+3)²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3с²а-9а²+с³-3ас б) 3x ²+x(в 6 степени) в) 9*k ²-k²*9 вроде так * это умножить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У класнай библиатэцы было 39 книг для пазакласснага чытання.за некальки дзён колькасць книг павяличылася на адну трэть..кольки книг стала у класнай...
Литература
Ребят помогите!!! Напишите сочинение по литературе на тему, что дала дружба Валеку и Васе? Это дети подземелья