Выполните действия: а)(c²-3a)(3a+c) б)(3x+x³)² в)(3-k)²(k+3)²

Алгебра
Выполните действия: а)(c²-3a)(3a+c) б)(3x+x³)² в)(3-k)²(k+3)²
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3с²а-9а²+с³-3ас б) 3x ²+x(в 6 степени)  в) 9*k ²-k²*9 вроде так * это умножить
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