У класнай библиатэцы было 39 книг для пазакласснага чытання.за некальки дзён колькасць книг павяличылася на адну трэть..кольки книг стала у класнай библиатэке..........помогите решить пожалуйста

Математика
У класнай библиатэцы было 39 книг для пазакласснага чытання.за некальки дзён колькасць книг павяличылася на адну трэть..кольки книг стала у класнай библиатэке..........помогите решить пожалуйста
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Гость:
1)39\3=13 2)39+13=52 ответ:52
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