У класнай библиатэцы было 39 книг для пазакласснага чытання.за некальки дзён колькасць книг павяличылася на адну трэть..кольки книг стала у класнай библиатэке..........помогите решить пожалуйста

Математика

У класнай библиатэцы было 39 книг для пазакласснага чытання.за некальки дзён колькасць книг павяличылася на адну трэть..кольки книг стала у класнай библиатэке..........помогите решить пожалуйста

Автор: Гость