У класнай библиатэцы было 39 книг для пазакласснага чытання.за некальки дзён колькасць книг павяличылася на адну трэть..кольки книг стала у класнай библиатэке..........помогите решить пожалуйста
Математика
У класнай библиатэцы было 39 книг для пазакласснага чытання.за некальки дзён колькасць книг павяличылася на адну трэть..кольки книг стала у класнай библиатэке..........помогите решить пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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1)39\3=13 2)39+13=52 ответ:52
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