Сочинение повествование с использованием местоимений-существительных. Темы: Сме??ная история,Удивительная история , загадочная история, грустная история. Напишите одно сочинение из этих тем
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Сочинение повествование с использованием местоимений-существительных. Темы: Сме??ная история,Удивительная история , загадочная история, грустная история. Напишите одно сочинение из этих тем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смешная история. Однажды я сидела на диване. Мне было скучно. Нечем было заняться. Ко мне подошёл братик, он спросил меня: "Чем ты тут занимаешься? Мне вот нечем заняться! Поиграй со мной." Я сказала, что у меня болит живот , и мама сказала сидеть и не вставать. Братишка огорчился. Я сказала:" Может, просто поговорим?" Он согласился. Сел. - Ну- спросил брат. - Что, ну- ответила я. - Давай я расскажу историю! -Ну, давай. Он начал: "Я пошёл туда однажды и увидел его. Он увидел меня . Рядом стояла она и пошла туда, но не знала его. А он не увидел нас . А она запнулась и упала на него, а он упал на меня. Вот и вся, эта история!" Наверное, это была самая смешная и непонятная история в моей жизни!
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