КАКОЕ СТРОЕНИЕ ИМЕЮТ ЗЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Биология
КАКОЕ СТРОЕНИЕ ИМЕЮТ ЗЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело расчленено на части,имеются ризоиды(выросты для прикрепления к предметам),у некоторых имеются воздушные пузыри,которые поддерживают пластинки и стволы в вертикальном положении(проще говоря позвоночник).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Химия
Растворение железа в 90%-ной серной кислоте при нагревании описывается уравнением: 1) Fе + Н2SО4 = FеSO4 + H2 2) 2Fе + ЗН2SО4 = Fе2(SO4)3 + 3Н2 3) ...
Русский язык
Укажите в каких случаях признаки имен прилагательных указаны верно.1)выразительн??м(взглядом)-ед.ч.м.р.д.п.2)горячим(чаем)-кд.ч.м.п.т.п.3)через шир...
Русский язык