Помогите написать мини-сочинение с союзами КАК
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Помогите написать мини-сочинение с союзами КАК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я встретил вашу маму. Сегодня я расскажу вам, как я встретил вашу маму. Это было не забываемый день. Мы встретились в парке. Наш разговор начался со лова "КАК" . Он постоянно меня спрашивала как я смог так метко попасть в цель, как я так сильно ударил, как я так красиво рассказывал стихи. От её восхищение во мне я влюбился в вашу маму. Не мог на любоваться на её красивые глаза и фигуру. Юлагодаря вашей маме я полюбил союз "КАК".
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