Помогите упр 112 спасибо
Русский язык
Помогите упр 112 спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2крепкую дружбу и тапором не разрубить. ну это очень сильная дружба её не чем не можно разбить 1)один ты не сможешь а с кем-то сможешь
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