Как решить пример 0,016:0,088
Математика
Как решить пример 0,016:0,088
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= (0,016 * 1000) : (0,088 * 1000) = 16 : 88 = 16/88 = 2/11 Дробь 16/88 сократили на 8 и получили в ответе 2/11
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