Помогите пожалуйста .Вычисли значения выражений 4а и а в квадрате при а=8, если не о??ибаюсь, то 4*8=32 и 8*8=64,верно ли ?
Математика
Помогите пожалуйста .Вычисли значения выражений 4а и а в квадрате при а=8, если не о??ибаюсь, то 4*8=32 и 8*8=64,верно ли ?
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