30 БАЛЛОВ!!! Помогите с номером 1564
Математика
30 БАЛЛОВ!!! Помогите с номером 1564
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дроби: 1/2; 1/4; 1/10; 20/100; 1/50; 100/100; 5/100;1/100 Дес. Дробь: 0,5; 0,25; 0,1; 0,2; 0,02; 1; 0,05; 0,01 Проценты: 50%, 25%, 10%, 20%, 2%, 100%, 5% 1% Надеюсь поймешь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение повествование с использованием местоимений-существительных. Темы: Сме??ная история,Удивительная история , загадочная история, грустная ис...
Английский язык
Математика
Помогите пожалуйста .Вычисли значения выражений 4а и а в квадрате при а=8, если не о??ибаюсь, то 4*8=32 и 8*8=64,верно ли ?