Реакции разбавленной азотной кислоты с медью соответствует уравнение 1) 3Сu + 8НNO3 = 3Сu(NO3)2 + 2NO + 4Н2О 2) Сu + 2 НNO3 = Сu(NO3)2 + Н2 3) Сu + 2 НNO3 = СuО + NО2 + Н2О 4) Сu + НNO3 = СuО + NН4NО3 + Н2О
Химия
Реакции разбавленной азотной кислоты с медью соответствует уравнение 1) 3Сu + 8НNO3 = 3Сu(NO3)2 + 2NO + 4Н2О 2) Сu + 2 НNO3 = Сu(NO3)2 + Н2 3) Сu + 2 НNO3 = СuО + NО2 + Н2О 4) Сu + НNO3 = СuО + NН4NО3 + Н2О
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)Разбавленная:3Сu+8HNO3(разб)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2OCu(0)-2e=Cu(+2)|3N(+5)+3e=N(+2) |2 б) КонцентрированнаяСu+4HNO3(конц)=Cu(NO3)2+2NO2+2H2OCu(0)-2e=Cu(+2)|1N(+5)+1e=N(+4) |2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Другие предметы
• В каждом слове замените всего одну букву на другую так, чтобы получилось слова, ??тносящиеся к теме «Пчелы». сало, клей,
Окружающий мир