Напиши растения по ярусам 1 2 3 4 5

Окружающий мир
Напиши растения по ярусам 1 2 3 4 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу растения располагаются ярусами. Первый ярус - сосна; второй ярус - береза, осина, рябина, бересклет бородавчатый, орешник; третий ярус - кустарники; четвертый ярус - травы; пятый ярус - земли
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