Почему бережно нужно относиться к почвам

Гость: Гость:

Потому что на почве растут травы,деревья,если почва загрязнения они могут погибнуть,а ведь травой питаются животные,а деревья очищают воздух мы выращиваем овощи,фрукты,которыми питаемся,из почвы в овощи и фрукты поступают пестициды,нитраты и вредные вещества из почвы, в воду поступают вредные вещества,а потом мы будем её пить и это негативно отразится на нашем здоровье