Почему конь,конюшня,коньки не однокоренные слова
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Почему конь,конюшня,коньки не однокоренные слова
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Потому что у них разный смысл
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