Почему некоторые виды растений называют живыми ископаемыми? Приведите примеры таких растений.
Биология
Почему некоторые виды растений называют живыми ископаемыми? Приведите примеры таких растений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живыми ископаемыми обычно называют отдельных животных и растения, чудом доживших до наших дней, хотя их ближайшие родственники, когда-то разнообразные и многочисленные, давно вымерли. Классический пример живых ископаемых — латимерия, представитель кистеперых рыб, известных ранее (до поимки живой латимерии и описания ее учеными) только по ископаемым остаткам с девона до верхнего мела (от 380 до 75 миллионов лет назад) . Другой пример — членистоногое (из хелицеровых) мечехвост, родственники которого известны из отложений ордовика (см. также: Ordovician), 488–443 миллиона лет назад. Из растений обычно сразу вспоминают гинкго — особого представителя отдела голосеменных (к которым относятся сосны, ели и другие хвойные) , а также своеобразную группу саговников.
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