Почему римляне смогли победить карфагенян на Море
История
Почему римляне смогли победить карфагенян на Море
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В 264 г. до н. э. началась первая война между Римом и Карфагеном. Вообще все войны между ними называются Пуническими по тому названию карфагенян, которое дали им римляне - пуны или пунийцы. Римляне были сильнее на суше и быстро заняли Сицилию. Тем временем карфагенский флот господствовал на море и нападал на италийские берега. У Рима настоящего военного флота еще не было. Только построив собственные боевые корабли, римляне смогли одолеть противника. Карфаген вынужден был просить мира и ради него согласился уступить Сицилию. Первая Пуническая война окончилась в 241 г. до н. э. победой Рима.
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