Почему роман Льва Толстого «Война и мир», напечатанный в 1945 году, уменьшился на 70 страниц по сравнению с изданием 1912 года?
Русский язык
Почему роман Льва Толстого «Война и мир», напечатанный в 1945 году, уменьшился на 70 страниц по сравнению с изданием 1912 года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в 1918 году была отменена буква Ъ в конце слова после согласной .Например ,БАНК или МIРЪ. Вот объём текста и уменьшился .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Какие координаты имеют вершины (треугольника) ABC? 2)Найти координаты середины отрезков AB, BC, AC 3)Отметьте точку H (-1, -6). Определите к...
Математика
На доске записаны числа от 1 до 2073. Разрешается стереть любые два числа и написать ??место них разность этих чисел. Можно ли добиться того чтоб...
Английский язык