Почему роман Льва Толстого «Война и мир», напечатанный в 1945 году, уменьшился на 70 страниц по сравнению с изданием 1912 года?

Русский язык
Почему роман Льва Толстого «Война и мир», напечатанный в 1945 году, уменьшился на 70 страниц по сравнению с изданием 1912 года?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в 1918 году  была отменена буква Ъ в конце слова после согласной .Например ,БАНК или МIРЪ.  Вот объём текста и уменьшился .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Какие координаты имеют вершины (треугольника) ABC? 2)Найти координаты середины отрезков AB, BC, AC 3)Отметьте точку H (-1, -6). Определите к...
Ответить
Математика
На доске записаны числа от 1 до 2073. Разрешается стереть любые два числа и написать ??место них разность этих чисел. Можно ли добиться того чтоб...
Ответить
Русский язык
Русский язык Калинина 1 часть, страница 79, задание 2,3
Ответить
Английский язык
Помогите с английским!
Ответить
География
Какое природное полезное ископаемое неиссякаемо
Ответить