Почему самоуважение так важно как для каждого отдельно взятого человека так и для окружающих

Литература
Почему самоуважение так важно как для каждого отдельно взятого человека так и для окружающих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еслиб не было самоуважения тогда люди даже и не могли уважать других людей так как сначала надо научится уважать себя (всё)
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