Почему славяне поклонялись божьим коровкам

Гость: Гость:

В самом названии этого насекомого заложен глубокий смысл. Раньше считали, что божьи коровки живут на облаках, что это божественные насекомые, а их молоком питаются сами боги. На землю же они спускаются для того, чтобы раскрыть людям волю богов. Талисман в виде божьей коровки носили многие. То, что приносит хозяину такой талисман, зависело от числа черных пятен на спине насекомого. Если на талисмане одно пятнышко, то он будет покровительствовать любым начинаниям; если два пятнышка, то человек всегда будет находиться в гармонии с самим собой и окружающим миром; если три — человек исправит все свои ошибки, станет рассудительным и решения его всегда будут верными; четыре - охранит от бедствий, бандитов, воров, особенно если человек путешествует; пять — в человеке проснется стремление к созиданию; шесть —способствует быстрому усвоению знаний.