Почему существительные школьница, умница и другие образуют множественное число в форме школьницы, умницы.. а существительное курица - в форме куры

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Почему существительные школьница, умница и другие образуют множественное число в форме школьницы, умницы.. а существительное курица - в форме куры

Автор: Гость