Почему существительные школьница, умница и другие образуют множественное число в форме школьницы, умницы.. а существительное курица - в форме куры
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Почему существительные школьница, умница и другие образуют множественное число в форме школьницы, умницы.. а существительное курица - в форме куры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну мб исключение, особенность слова
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