Почему такое разнообразие однотипных товаров? Чем объясняется?
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Почему такое разнообразие однотипных товаров? Чем объясняется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно однотипные товары-средства первой надобности. И каждая компания хочет иметь хороший доход, зная, что этот товар частопотребляем, создает его, чтобы товар больше покупали.
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