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(a-2d)в третьей степени
Математика
(a-2d)в третьей степени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...=а^3-2*a^2*2d+2*a*2d^2-(2d)^3=a^3-4a^2d+4ad^2-8d^3
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