,,И лёгкости своей дивится тело" Напишите как вы понимаете эти слова из стихотворе??ия А.Ахматовой
Литература
,,И лёгкости своей дивится тело" Напишите как вы понимаете эти слова из стихотворе??ия А.Ахматовой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувство лёгкости вот что это значит
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