,,И лёгкости своей дивится тело" Напишите как вы понимаете эти слова из стихотворе??ия А.Ахматовой

Литература
,,И лёгкости своей дивится тело" Напишите как вы понимаете эти слова из стихотворе??ия А.Ахматовой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувство лёгкости вот что это значит
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