,,И лёгкости своей дивится тело" Напишите как вы понимаете эти слова из стихотворе??ия А.Ахматовой

Литература

,,И лёгкости своей дивится тело" Напишите как вы понимаете эти слова из стихотворе??ия А.Ахматовой

Автор: Гость