Записать местоимения, которые использовали при определении рода имен существите??ьных. Укажите их лицо, число, род.
Русский язык
Записать местоимения, которые использовали при определении рода имен существите??ьных. Укажите их лицо, число, род.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он -ед.число ,3 лицо , мужской род Она-ед.число,3 лицо , женский род Оно -ед.число,3 лицо,средний род Они - множ.число, 3 лицо
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