Записать местоимения, которые использовали при определении рода имен существите??ьных. Укажите их лицо, число, род.

Русский язык
Записать местоимения, которые использовали при определении рода имен существите??ьных. Укажите их лицо, число, род.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он -ед.число ,3 лицо , мужской род Она-ед.число,3 лицо , женский род Оно -ед.число,3 лицо,средний род Они - множ.число, 3 лицо
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