Помогите пожалуйста!!!Завтра сдавать нужно!!!!!Каково значение КПД идеальной тепло??ой машины, если температура нагревателя 573 К, а холодильника 300 С? Может ли работать такая тепловая машина? Поясните ответ.

Физика

Помогите пожалуйста!!!Завтра сдавать нужно!!!!!Каково значение КПД идеальной тепло??ой машины, если температура нагревателя 573 К, а холодильника 300 С? Может ли работать такая тепловая машина? Поясните ответ.

Автор: Гость