Помогите пожалуйста!!!Завтра сдавать нужно!!!!!Каково значение КПД идеальной тепло??ой машины, если температура нагревателя 573 К, а холодильника 300 С? Может ли работать такая тепловая машина? Поясните ответ.
Физика
Помогите пожалуйста!!!Завтра сдавать нужно!!!!!Каково значение КПД идеальной тепло??ой машины, если температура нагревателя 573 К, а холодильника 300 С? Может ли работать такая тепловая машина? Поясните ответ.
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Гость:
n=1-0,52=0,48
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