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Срочно нужен перевод.
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1. Мой герой Павел Нахимов (1802-1855) Он был Русским адмиралом, который выиграл много морских битв/ 2. Я восхищаюсь Николаем Пироговым (1810-1881) Он был знаменитым доктором, который сберёг многих людей после многих сражений 3. Мне нравится слушать старые песни Машины Времени. Это популярная Русская рок группа, чья музыка привлекает многих людей и чьи песни приятно слушать тоже 4. Я восхищаюсь работами Владимира Высоцкого (1938-1980) Он был поэтом , который написал много популярных песен. И он был актером, которого роли, в театральных спектаклях и фильмах сделали его знаменитым 5. Я восхищаюсь картинами Василия Шишкина (1848-1916). Он хорошо известный Русский живописец, чьи картины показывали жизнь в старой России 6. Мне нравятся пьесы Александра Островского (1823-1886). Он был популярным драматургом, кто написал много прекрасных пьес 7. Дмитрий Менделеев (1834-1907) был великим Русским ученым, чья Периодическая таблица была революцией в химии
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