Срочно нужен перевод.

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Гость:
1.       Мой герой Павел Нахимов (1802-1855) Он был Русским адмиралом, который выиграл много морских битв/ 2.       Я восхищаюсь Николаем Пироговым (1810-1881) Он был знаменитым доктором, который сберёг многих людей после многих сражений 3.       Мне нравится слушать старые песни Машины Времени. Это популярная Русская рок группа, чья музыка привлекает многих людей и чьи песни приятно слушать тоже 4.       Я восхищаюсь работами Владимира Высоцкого (1938-1980) Он был поэтом , который написал много популярных песен. И он был актером, которого роли, в театральных спектаклях и фильмах сделали его знаменитым 5.       Я восхищаюсь картинами Василия Шишкина (1848-1916). Он хорошо известный Русский живописец, чьи картины показывали жизнь в старой России 6.       Мне нравятся пьесы Александра Островского (1823-1886). Он был популярным драматургом, кто написал много прекрасных пьес 7.       Дмитрий Менделеев (1834-1907) был великим Русским ученым, чья Периодическая таблица была революцией в химии

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