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Решите уравнение 8х+3,7=38,1
Математика
Решите уравнение 8х+3,7=38,1
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8x=-3,7+38,1 8×=34,4 ×=34,4:8 ×=4,3
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