Помогите угадать названия грибов. Подоси...,под..., ...роежка, ...сички, ..ро..., ...сленок, ры..., ...мор, о...та... пож срочно!
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Помогите угадать названия грибов. Подоси...,под..., ...роежка, ...сички, ..ро..., ...сленок, ры..., ...мор, о...та... пож срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подосиновик, подберезовик, сыроежка, лисички, ?, масленок, ?, мухомор, опята.
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