ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жидкие это вода, жидкий азот,сок. газ может быть природный газ,пар, дым.твердые металл, кварц, руда.
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