Как сделать фонетический разбор слово стена в столбик??????????????????????
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Как сделать фонетический разбор слово стена в столбик??????????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стена- 2 слога, ударение падает на второй С(с)- согласная, глухая, парная, мягкая Т(т)- согласная, парная, глухая, мягкая Е(и)- глассная, безударная Н(н)- согласная, сонорная, звонкая, мягкая А(а)- гласная, ударная.
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