Помогите сделать 1 номер пожалуйста(очень срочно надо) Заранее спасибо))
Математика
Помогите сделать 1 номер пожалуйста(очень срочно надо) Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)6т 35ц 60кг=9т 5ц 60кг 35ц=3500кг=3т 5ц
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